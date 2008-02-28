Тимошенко поедет в Брюссель как женщина

Премьер Юлия Тимошенко планирует посетить Брюссель (Бельгия) 5-6 марта для участия в международной женской конференции "Роль женщин в стабилизации опасного мира".

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Марина Сорока, передает Украинская правда со ссылкой на Обком.

Сорока выразила надежду, что к этому времени Тимошенко выздоровеет и сможет осуществить эту поездку.

Она также отметила, что Тимошенко уже давно была приглашена на эту конференцию, еще до назначения премьером.

Как сообщалось, в Кабмине ожидают выход Тимошенко на работу после болезни 3 марта.