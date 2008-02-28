Тимошенко поедет в Брюссель как женщина
12:50, 28 февраля 2008Политика
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Выход после болезни назначен на 3 марта
Премьер Юлия Тимошенко планирует посетить Брюссель (Бельгия) 5-6 марта для участия в международной женской конференции "Роль женщин в стабилизации опасного мира".
Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Марина Сорока, передает Украинская правда со ссылкой на Обком.
Сорока выразила надежду, что к этому времени Тимошенко выздоровеет и сможет осуществить эту поездку.
Она также отметила, что Тимошенко уже давно была приглашена на эту конференцию, еще до назначения премьером.
Как сообщалось, в Кабмине ожидают выход Тимошенко на работу после болезни 3 марта.
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