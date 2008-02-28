Герман поставила крест на карьере Тарасюка

Депутат Верховной Рады, заместитель председателя фракции Партии регионов Анна Герман считает, что депутат Рады, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк (фракция Блока «Наша Украина - Народная Самооборона») больше никогда не возглавит Министерство иностранных дел.

Об этом она сказала в эфире телекомпании «5 канал» вечером 27 февраля.

«Тарасюк никогда не был хорошим дипломатом и, собственно, его истеричность стала причиной того, что он не уже не является министром иностранных дел и уже им никогда не будет... я говорю это уверенно», – сказала она.

Основанием для таких утверждений парламентария стало поведение Тарасюка на заседании комитета «Украина - ЕС», проходящем в Брюсселе (Бельгия), на котором он председательствовал.

Согласно информации телекомпании, которую подтвердила Герман, в заседании принимал участие лидер ПР Виктор Янукович и ознакомил европейцев с событиями и причинами парламентского кризиса в Украине.

После слов Януковича Тарасюк предложил членам комитета обсудить соответствующую ситуацию, но никто не проявил желание.

После этого представитель коалиции раскритиковал слова лидера ПР и изложил свое мнение о причинах кризиса, виновниками которого, по его мнению, является оппозиция.

Обком