Как не стать мировым аутсайдером

Кризисное состояние государственного образования и медицины в Украине сегодня ни для кого не является секретом. Когда-то известные своими традициями и достижениями отечественная медицина и образование постепенно теряют позиции и международный престиж. Все больше профессионалов оставляет любимую работу ради того, чтобы иметь возможность прокормить свои семьи. Молодежь, не видя в педагогической и медицинской деятельности существенных перспектив, предпочитает делать карьеру в частных структурах.

Несмотря на то, что здоровье нации и ее интеллектуальный потенциал напрямую зависит от роста образовательных и медицинских мощностей, государство на удивление мало интересуется проблемой обеспечения педагогических и медицинских кадров. К сожалению, высокий уровень социальной незащищенности, который данная категория бюджетников ежедневно ощущает на своем бумажнике, уже давно стал привычным явлением. В результате больше всего теряет государство и граждане, которые пользуются ее услугами.

Как народному депутату и гражданину мне больно наблюдать за бездеятельностью и инертностью властей в данной области. Поскольку я помню те времена, когда медики и учителя были уважаемыми людьми в обществе, сегодня мне тяжело смириться с девальвацией их общественного статуса. Убежден, что такое положение вещей является временным. Ведь государство, которое не делает долгосрочные инвестиции в будущее, обречено быть мировым аутсайдером.

Позиция Народной Партии и моя лично всегда была однозначной - проблему социальной защиты врачей и учителей нужно решать уже сегодня, чтобы завтра не пришлось платить двойную цену за нашу бездеятельность. Разорвать же замкнутый круг можно только на законодательном уровне, предложив гражданам перспективу уверенности в завтрашнем дне.

Первый шаг в этом направлении уже сделан. Недавно мной на рассмотрение парламента внесен законопроект, который предлагает простое и в то же время эффективное решение наболевшей проблемы - предоставление медикам и учителям статуса государственных служащих.

Преимущества, которые получит каждый врач и педагог сможет ощутить каждый. Существенную материальную поддержку составят доплаты за ранг и выслугу лет. Если сегодня врачи получают доплаты лишь по решению администрации заведения, то в случае присвоения им статуса государственного служащего они будут иметь дополнительно 10-40% от оклада и около 45-70 грн. за служебный ранг. Таким образом, реальная заработная плата может увеличиться почти вдвое. Если, например, педагог высшей категории зарабатывает сегодня 1,7 тыс. грн., то, получив статус госслужащего, его ежемесячная прибыль составит 4,5 тыс. грн. При этом обязательным будет ежегодный гарантированный отпуск сроком до 45 дней в год. Наконец учителя и врачи смогут получить достойные пенсии. Сегодняшний их нищенский размер в 490-507 грн. не покрывает даже элементарных человеческих потребностей. Если же замысел будет реализован, педагоги и медики ежемесячно будут получать 3,9 тыс. грн. государственной пенсии.

Характерно, что распространяя на медиков и учителей статус государственных служащих, мы не изобретаем велосипед. Необходимость подобных шагов была давно осознана во многих странах Западной Европы. Например, во Франции, Германии, Скандинавских странах значительная часть госслужащих работает в секторе государственного образования и здравоохранения. Таким образом, мы лишь повторяем путь, который другие страны прошли десятки лет назад.

Обеспечив социальную защиту врачей и учителей мы получим реальный шанс возродить авторитетность просветительской и медицинской профессий. Ведь понятно, что учитель и врач будет добросовестно и качественно исполнять свои обязанности лишь тогда, когда будет ощущать поддержку и надлежащую оценку со стороны своего главного работодателя - государства.

Для реализации проекта необходима лишь политическая воля к изменениям. Как народный депутат я приложу максимум усилий, чтобы законодательная работа в этом направлении продвигалась как можно быстрее. В свою очередь, уверен, что общество не останется безразличным к проблеме, которая затрагивает каждого из нас. Активизация общественной активности, которая является характерным признаком гражданского общества, сегодня как никогда необходима ради достижения общей цели. Поэтому я обращаюсь персонально к каждому врачу, учителю и воспитателю с просьбой поддержать эту инициативу и приобщиться к процессу выведения государственного образования и медицины на новый уровень. Уверен, что только наши общие убедительные аргументы и усилия вынудят власть сделать шаг навстречу гражданам, восстановят качество предоставления образовательных и медицинских услуг, которыми когда-то славилось государство, и создадут условия для плодотворного труда на благо будущих поколений.

Виктор Пилипишин, народный депутат (блок Литвина)