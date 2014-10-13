В Украине уже находятся два беспилотника ОБСЕ - спикер миссии

Об этом в прямом эфире "Подробностей" рассказал спикер специальной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

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"Пока у нас есть только 2 беспилотника. На подходе еще 2. В самые ближайшие дни мы развернем их на юго-востоке Украины. Они могут развивать скорость до 100 км/час и держаться в воздухе достаточно долго, то есть они станут нашими глазами в небе. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы достать как можно больше таких беспилотников и как можно быстрее", - отметил он.