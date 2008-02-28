В НУ-НС заявляют, что Черновецкого и его родственников ”отмазывают”

Народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Кирилл КУЛИКОВ утверждает, что на Генеральную прокуратуру и прокуратуру Киева оказывается давление с целью закрыть уголовные дела, возбужденные в связи с злоупотреблениями столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«На Генеральную прокуратуру Украины осуществляется сильнейшее давление, чтобы закрыть эти дела», - сказал К.КУЛИКОВ, добавив при этом, что указанные дела находятся в прокуратуре, но какая их судьба сейчас и какая судьба ожидает их в будущем, сказать тяжело. «Я не могу предусмотреть, какая будет их судьба», - сказал депутат, напомнив, что демократические силы, представленные в парламенте, настаивали на создании Временной следственной комиссии для расследования злоупотреблений в столице, однако из-за блокирования парламентской трибуны, невозможно решить этот вопрос.

По словам К.КУЛИКОВА, создание ВСК ставит целью «конвертировать потом факты дела против конкретных лиц».

Приводя примеры давления на следствие, К.КУЛИКОВ сообщил, что по информации, которую он имеет в докладной записке, вчера прокуратура передала в МВД уголовное дело, в котором фигурирует зять мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Однако, по словам депутата, это дело «пробыло в МВД три часа и его забрали».

Именно это, по его убеждению, является свидетельством того, что столичная власть всячески пытается защитить себя от наказания за преступления.

При этом К.КУЛИКОВ считает, что «очень знаковым и показательным» было возбуждение уголовного дела в отношении двух лиц из ближайшего окружения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. И такой именно “очень знаковой и показательной» стала переквалификация этого дела, добавил депутат.

К.КУЛИКОВ отметил, что «ни о каком политическом преследовании господина ЧЕРНОВЕЦКОГО речь идти не может, речь идет о разворовывании земли и злоупотреблениях в столице».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения двух депутатов Киевсовета - Вячеслава СУПРУНЕНКО и Дениса КОМАРНИЦКОГО на гражданина Г.

В то же время 25 февраля генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутатов Киевсовета Д.КОМАРНИЦКОГО и В.СУПРУНЕНКО.

"Да, я согласен с тем, что 2 августа 2005 года было совершено преступление, разбой, во время которого избили человека и завладели его портфелем. Но в то же время, изучив материалы уголовного дела – я лично изучал их от первой страницы до последней, – считаю, что достаточных оснований для возбуждения дела в отношении конкретных лиц не было. Поэтому я вынес постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц и возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения. Я принял такое решение", - сказал А.МЕДВЕДЬКО.