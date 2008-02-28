Ющенко в танке (фоторепортаж)

Вчера Президент Украины Виктор Ющенко побывал в 1-й отдельной гвардейской танковой бригаде 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется в Черниговской области.

Президент посетил лучшее подразделение этого соединения – 1-ый танковый батальон, который на 100 процентов укомплектован танками Т-64БМ "Булат", прошедшими модернизацию на харьковском предприятии им. Малышева.

На полигоне Виктор Ющенко ознакомился с действием термодымовой аппаратуры танка Т-64БМ "Булат".

Глава государства также лично убедился в маневренных возможностях танка "Булат".

Он занял место командира танка и осуществил на нем поездку по полигону.

По итогам выполнения упражнений Президент вручил ценные подарки – наручные часы – военнослужащим всех трех экипажей танков, которые на "отлично" выполнили боевые стрельбы.

Фото Николая ЛазаренкоPOOL/УНИАН