Ющенко в танке (фоторепортаж)
Президент лично убедился в в маневренности "Булата"
Вчера Президент Украины Виктор Ющенко побывал в 1-й отдельной гвардейской танковой бригаде 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется в Черниговской области.
Президент посетил лучшее подразделение этого соединения – 1-ый танковый батальон, который на 100 процентов укомплектован танками Т-64БМ "Булат", прошедшими модернизацию на харьковском предприятии им. Малышева.
На полигоне Виктор Ющенко ознакомился с действием термодымовой аппаратуры танка Т-64БМ "Булат".
Глава государства также лично убедился в маневренных возможностях танка "Булат".
Он занял место командира танка и осуществил на нем поездку по полигону.
По итогам выполнения упражнений Президент вручил ценные подарки – наручные часы – военнослужащим всех трех экипажей танков, которые на "отлично" выполнили боевые стрельбы.
Фото Николая ЛазаренкоPOOL/УНИАН