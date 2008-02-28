У Тимошенко тяжелое осложнение гриппа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выйдет на работу не раньше понедельника, третьего марта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

“После того как премьер-министр перенесла на ногах грипп и ездила в командировку больная, у нее произошло осложнение и сейчас она находится на больничном”, - сказала М.СОРОКА.

Пресс-секретарь также предположила, что Ю.ТИМОШЕНКО с понедельника сможет вернуться к работе.

По словам М.СОРОКИ, у премьер-министра тяжелое осложнение после гриппа, но не уточнила, о чем именно идет речь. “Осложнение тяжелое, и Юлия ТИМОШЕНКО действительно обращалась за медицинской помощью к врачам”, - сказала пресс-секретарь премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля, открывая заседание правительства, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что после поездки в Москву у Ю.ТИМОШЕНКО обострился грипп, и сейчас она с температурой находится на больничном.