Донецкую ОГА перенесут в один из неоккупированных городов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Святогорске новый председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко.

«Я четко понимаю, что областная администрация должна быть в одном месте, она должна работать эффективно, потому что это рабочий организм, без которого будет трудно выжить области», - сказал он.

Читайте такжеКихтенко: Украина должна выплачивать пенсии на оккупированных территорияхПо словам Кихтенко, «в ближайшее время этот вопрос будет решаться. Я должен доложить президенту для утверждения. Несколько определяем вариантов, как это будет с точки зрения территориальной, чтобы это было стратегически правильно. Где это будет - Мариуполь или Краматорск, еще какой-то город, буквально в течение 10 дней об этом будет все известно».

Кихтенко сообщил, что пока поселился в гостинице в Краматорске. «Пока мое рабочее место определено в Краматорске, и я в Краматорске все дни, буду принимать по личным вопросам, буду пересматривать почту. То есть, мое управление пока будет из Краматорска», - сказал председатель Донецкой ОГА.