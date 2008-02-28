Ющенко хочет, чтобы ЕС сформулировал его мечту до сентября
Украину устроит ассоциированное членство
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина хотела бы получить статус ассоциированного члена Европейского Союза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на первом международном форуме «Европа – Украина», который открылся сегодня в Киеве.
«Нас больше всего устраивает статус ассоциированного члена», - сказал Президент Украины.
По его словам, в новом углубленном соглашении между Украиной и ЕС Украина хотела бы видеть две базовых вещи – политическую ассоциацию и экономическую интеграцию.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что несколько недель назад Украина выдвинула идею, которая сегодня рассматривается странами – членами ЕС как на политическом, так и на экспертном уровне. «Надеюсь, что к сентябрьскому саммиту Украина-ЕС мы найдем ту содержательную формулировку, которая будет отвечать украинским устремлениям», - добавил Президент.