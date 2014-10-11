Автомайдан показал имение Яремы в элитном городке

Об этом в Facebook написал активист Виталий Уманец.

"Городок "Золоче" не из дешевых, дома здесь стоят миллионы долларов. Кто найдет это имение в декларации Яремы, тому будет подарок от Автомайдана",— отметил Уманец.

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"Ну как вам земельный участочек с домами чесного милиционеро-прокурора Виталия Яремы в элитном коттеджном городке "Золоче" с собственным озером на территории? Если взглянуть на карту со спутника, то площадь этого "кусочка" составляет почти 10000м². Цена за сотку здесь достигает 15 тысяч долларов. Можете сами посчитать, сколько он отдал за эту землю. Только за землю", — отметил активист.