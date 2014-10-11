Путин не решится на полномасштабную войну - американский эксперт

Такое мнение в интервью Новому времени озвучил знаменитый американский историк, специалист по истории постсоветских стран Тимоти Снайдер.

"Россия пугает Запад применением ядерного оружия. Но на самом деле Путин тоже не всевластен", - полагает историк.

По его словам, вопреки энтузиазму по поводу захвата Крыма, рядовые россияне вряд ли обрадуются, если Путин и в самом деле решит захватить Киев за две недели, поскольку тогда не избежать гибели тысяч российских солдат.

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"Обычные россияне не хотят войны двух стран. Они испытывают энтузиазм по поводу "крымнаш". Готовы верить, что защищают в Украине этнических россиян от агрессивных фашистов. Но им не нравится, когда гибнут тысячи русских солдат. А если Путин решит захватить Киев за две недели, как он обещал, это обернется десятками тысяч погибших. Так что не думаю, что он решится на полномасштабную войну, тем более ядерную", - заявил Снайдер.