Ющенко назвал ошибки в отношениях с Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО доволен динамикой развития украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня, выступая на Международном форуме «Европа – Украина».

«По моему мнению, динамика этих отношений является необычайно хорошей, как и в политическом смысле, так и в деловом смысле», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства выразил убеждение, что отношения между Украиной и Россией приобрели более прагматичный характер, чем они были несколько лет назад. По словам В.ЮЩЕНКО, на сегодня значительно вырос уровень взаимодоверия и уважения к национальной политике как Украины, так и России. «Я не скажу, что это легкие отношения. Как мне кажется, никогда с соседями легких отношений не было потому, что мы говорим о чрезвычайно широком спектре проблем», - сказал он.

При этом, по словам В.ЮЩЕНКО, ошибкой двусторонних отношений является отсутствие зоны свободной торговли, согласованной тарифной и таможенной политики. По словам Президента, это те проблемы, которые вызывают отрицательную динамику товарооборота между Украиной и Россией.

Также, по мнению Президента, в решении нуждается и проблема в энергетической сфере. «Но я и украинская власть будем делать все, чтобы эти отношения имели открытый доверительный и прагматичный характер», - добавил глава государства.