Об этом пишет Шон Уокер в статье «Теперь россияне будут перекусывать импортированным мясом крокодила», опубликованной в британской газете The Guardian.

Российский орган по надзору за пищевыми стандартами сообщил в четверг, что крупнейшая крокодиловая ферма на Филиппинах получила разрешение на экспорт мяса в Россию.

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В августе Россия запретила в течение года импортировать мясо из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии в ответ на санкции, введенные этими странами против России из-за действий Кремля в Украине. Импорт рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей также был запрещен.

Запрет молочной продукции особенно напугал богатых россиян, которые привыкли к европейским сырам и йогуртам за последние годы. В некоторых регионах повысились цены, в то время как производители изо всех сил пытаются наладить импорт из других стран.

Иногда решения бывают очень творческими. Например, один пивзавод в Сибири планирует изготавливать моцареллу из козьего молока. Евгений Матвиенко, менеджер высшего звена, признал, что, как правило, моцареллу не делают из козьего молока, но сказал, что, тем не менее, стоит попробовать.

«Технология производства сыра не такая уже и сложная, пиво в несколько раз сложнее с технологической точки зрения», – сказал он в интервью местному информационному агентству.

Роспотребнадзор в последние годы запретил импорт многих товаров в связи «с нарушением санитарных норм», что каждый раз подозрительно совпадало по времени с геополитическими спорами между Москвой и другими странами: в разное время грузинские и молдавские вина, белорусские молочные продукты были запрещены за несоблюдение санитарных норм.

Тем не менее, по всей видимости, специалистов удовлетворяет продукция из филиппинских крокодилов, и они поддерживают производство сибирской моцареллы из козьего молока.

«Изучив просьбу Управления сельского хозяйства Филиппин включить ферму Coral Agri-ventures Farm, которая производит замороженное мясо крокодила, [мы] включили её в список тех, кто имеет право поставлять продукты питания в таможенный союз, после согласования с ветеринарными службами Казахстана и Белоруссии», – говорилось в заявлении Роспотребнадзора. На сайте компании продаются стейки из крокодила, крокодиловое масло и черепа крокодилов.

Несмотря на союз между Россией, Казахстаном и Беларусью, последние две страны не поддержали инициативу России ввести санкции на продукты питания, из-за чего возникла странная ситуация, когда «Белорусский пармезан» и другие европейские товары появились на российском рынке, но на них сменили этикетки, как будто они произведены в Беларуси.

В Советском Союзе применялась другая практика: дешевые товары местного производства продавались под видом импортных.