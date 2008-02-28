Рудьковскому грозит еще одна неприятность

Социалистическая партия Украины заявляет, что экс-министр транспорта и связи Николая Рудьковского пытаются лишить адвоката.

Как сообщает пресс-служба СПУ , сегодня, в 12:00 состоится заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии по рассмотрению вопроса о представлении прокуратурой Киева представления о привлечении к ответственности и лишении свидетельства на право заниматься адвокатской деятельностью адвоката Николая Рудьковского Алексея Бонюка.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

По решению суда экс-министр транспорта содержался в Киевском СИЗО №13.

18 февраля Апелляционный суд г. Киева принял решение отменить постановление Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ и принял решение освободить его из-под стражи на подписку о невыезде.