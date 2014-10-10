Турчинов рассказал, когда на оккупированных территориях Донбасса проведут "довыборы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время совещания в Киеве с руководителями парламентов европейских стран, в котором принимают участие маршалок Сената Республика Польша Богдан Борусевич, председатель Палаты представителей парламента Ирландии Шон Барретт, председатель Риксдага Королевства Швеция Урбан Ахлин, председатель Сейма Литовской Республики Лоретта Граужинене и первый заместитель председателя Фолькетинга Королевства Дания Бертел Хаарде.

Турчинов выразил убеждение, что "будут очищены и Крым, и Донбасс от российских захватчиков".

"Мы сразу проведем довыборы по тем мажоритарным округам, которые сейчас к большому сожалению не смогут быть охвачены избирательным процессом", - сказал Турчинов.

Читайте такжеЛуценко рассказал, когда в Крыму и на Донбассе доизберут своих депутатовВместе с тем он отметил, что даже с учетом проблем, касающихся Крыма и части Донбасса, украинцы 26 октября смогут полностью избрать легитимную Верховную Раду в соответствии с Конституцией.

"Надеюсь, что в ближайшее время после освобождения этих территорий, состоятся довыборы по тем мажоритарным округам, которые сегодня не имеют такой возможности", - прибавил он.