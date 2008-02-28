Турчинов объяснил Януковичу, что проценты получают не в туалетах Рады
Политику кажется, что ПР и КПУ переиграли
Первый вице-премьер Александр Турчинов высказывает надежду, что парламент будет розблокован уже на будущей неделе.
Об этом он заявил в интервью 5 каналу.
"Мне кажется, что регионалы и коммунисты, они переиграли. И продолжение блокирования парламента работает на минус им. И они сами это понимают и ищут формулу разблокирования парламента", - сказал он.
Турчинов убежден, что "консенсус при желании можно найти", но не перечеркивая основы деятельности большинства.
Он также призвал не сравнивать эту ситуацию с прошлогодней, когда была попытка "конституционного переворота через получение 300 голосов".
"Вы понимаете, что проценты надо добывать в борьбе на выборах, а не в парламентских кулуарах и туалетах. Поэтому была политическая поддержка тех выборов. И поэтому сейчас ее нет", - сказал Турчинов.
Он также высказал несогласие с тем, что правительство также заинтересовано в блокировании парламента, так как это продолжает жизнь коалиции.
Турчинов напомнил, что правительство из-за блокирование не может провести ряд важных кадровых назначений.