Турчинов объяснил Януковичу, что проценты получают не в туалетах Рады

Первый вице-премьер Александр Турчинов высказывает надежду, что парламент будет розблокован уже на будущей неделе.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

"Мне кажется, что регионалы и коммунисты, они переиграли. И продолжение блокирования парламента работает на минус им. И они сами это понимают и ищут формулу разблокирования парламента", - сказал он.

Турчинов убежден, что "консенсус при желании можно найти", но не перечеркивая основы деятельности большинства.

Он также призвал не сравнивать эту ситуацию с прошлогодней, когда была попытка "конституционного переворота через получение 300 голосов".

"Вы понимаете, что проценты надо добывать в борьбе на выборах, а не в парламентских кулуарах и туалетах. Поэтому была политическая поддержка тех выборов. И поэтому сейчас ее нет", - сказал Турчинов.

Он также высказал несогласие с тем, что правительство также заинтересовано в блокировании парламента, так как это продолжает жизнь коалиции.

Турчинов напомнил, что правительство из-за блокирование не может провести ряд важных кадровых назначений.

Украинская правда