Партии регионов скоро надоест блокировать ВР?

Верховная Рада из-за политического противостояния может не успеть своевременно ратифицировать соглашение о вступлении в ВТО. Впрочем, даже если так произойдет, то скорее всего будет продлен срок, отведенный на эту процедуру. Об этом в интервью «Немецкой волне» сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Украина должна ратифицировать соглашение о присоединении к ВТО к началу июля этого года, впрочем постоянное блокирование работы парламента может этому навредить, полагают эксперты. Спикер МИД категорически отвергает такой сценарий развития событий относительно принятия соглашения по ВТО. «О новых переговорах не может быть и речи, поскольку факт состоялся. Соглашение подписано. И процедура предусматривает ратификацию, которая имеет резерв времени», - говорит Василий Кирилич. Парламент не будет распущен, потому что через несколько дней Партия регионов планирует разблокировать сессионный зал, говорит член этой партии Тарас Чорновил. «События в Верховной Раде носят локальный временный характер. Относительно документов по ВТО, то их сейчас рассматривают комитеты. А сама ратификационная процедура займет мало времени». Чорновил убеждает, что в конце весны соглашение относительно ВТО будет ратифицировано. По его словам, Партия регионов проголосует за это единогласно.