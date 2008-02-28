Тимошенко попала в больницу

08:31, 28 февраля 2008
Политика
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Премьер легкомысленно отнеслась к своему здоровью

Премьер-министр снова на больничном. Как сообщила "Сегодня" ее помощница Ольга Трегубова, у Юлии Тимошенко гайморит, который возник как осложнение после гриппа. "Во вторник вечером ее положили на стационар в больницу. Она лечится, очень активно, но осложнения эти довольно неприятные. Получилось, что она легкомысленно отнеслась к своему здоровью, болеет уже три недели и при этом работала". Трегубова также сказала, что до понедельника Тимошенко на работе не появится.

 

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