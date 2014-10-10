Эттингер встретится с Проданом для подготовки газовых переговоров Украина-ЕС-РФ

02:27, 10 октября 2014
Политика
0 0

Вице-президент Європейськоі комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер встретится с министром энергетики Украины Юрием Проданом 19-20 октября в Киеве с целью подготовки будущих трехсторонних переговоров по урегулированию спорных газовых вопросов с Россією.

REUTERS

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Эттингера.

Читайте такжеЕврокомиссия изучает реакцию Киева и Москвы на предложенный газовый компромисс

"Вице-президент Эттингер сегодня предложил встретиться в двустороннем порядке с украинским министром энергетики Продан в Киеве 19-20 октября в целях подготовки следующей трехсторонней встречи. Украинська сторона подтвердила эту встречу", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter