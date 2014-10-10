Эттингер встретится с Проданом для подготовки газовых переговоров Украина-ЕС-РФ

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Эттингера.

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"Вице-президент Эттингер сегодня предложил встретиться в двустороннем порядке с украинским министром энергетики Продан в Киеве 19-20 октября в целях подготовки следующей трехсторонней встречи. Украинська сторона подтвердила эту встречу", - сказал он.