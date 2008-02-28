Турчинов намекнул Балоге, что его дело перекладывать бумаги

Первый вице-премьер Александр Турчинов напоминает, что лишь Верховная Рада может уволить премьер-министра.

Об этом он заявил в интервью 5 канала.

На вопрос о войне между секретариатом и Кабмином, Турчниов заявил, что в правительстве "не хотят ни с кем воевать".

"Каждый должен заниматься своим делом. Правительство должен работать в рамках Конституции, выполняя социально-экономические программы, выполняя бюджет. В то же время, мне кажется, что секретариат президента не имеет полномочий каждый день подвергать критике правительство. Это не функция секретариата", - подчеркнул он.

"Если у президента есть какие-то замечания, мы их внимательно и спокойно выслушаем. В то же время мы не позволяем себе критиковать президента, так как считаем это не корректным. Как минимум. Что касается секретариата, то это орган, который должен готовить президенту документы, обеспечивать график его работы. Это технический орган. И мне не известно, чтобы в полномочия секретариата входило комментировать деятельность правительства или давать ему оценки", - заявил Турчинов.

Он также добавил, что не обращает внимания на ежедневные выпады чиновников секретариата.

"Пусть это останется на их совести. Главное, чтобы это им не мешало обеспечивать работу президента", - сказал вице-премьер.

Турчинов также отметил, что в среду президент не выражал ему какого-либо недовольства, это был "рабочий разговор".

На вопрос, о попытках устранить правительство Тимошенко от власти через ситуацию с газом, Турчинов напомнил, что премьера может уволить Верховный Рада или это может случится вследствие изменения коалиции.

Он расценил события в парламенте, как попытки "расшатать" коалицию.

"Безусловно, это свидетельствует, что идеи переформатировать коалицию, сделать ее широкой, плоской, закаленной, не знаю, еще которой, не были похоронены после выборов.... Я не ощущаю движения (изменить коалицию), я ощущаю желание (это сделать)", - отметил вице-премьер.

"Но несмотря на шантаж, попытки что-то расшатать, мы будем бороться с коррупцией и теневой экономикой", - заверил Турчинов.

Украинская правда