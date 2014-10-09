В Горловке вооруженные люди захватили городское управление юстиции - облувд
22:43, 09 октября 2014Политика
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В Горловке Донецкой области группа неизвестных лиц с автоматическим оружием, в камуфляжной форме захватила административное здание городского управления юстиции.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Согласно оперативной сводке за минувшие сутки, данное захваченное административное здание располагается в Горловке по адресу - ул. Интернациональная, 4а.
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В настоящее время по данному факту правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.341 ч.1 (Захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК Украины. Проводится проверка.
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