В Горловке вооруженные люди захватили городское управление юстиции - облувд

22:43, 09 октября 2014
Политика
0 0

В Горловке Донецкой области группа неизвестных лиц с автоматическим оружием, в камуфляжной форме захватила административное здание городского управления юстиции.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области. 

Согласно оперативной сводке за минувшие сутки, данное захваченное административное здание располагается в Горловке по адресу - ул. Интернациональная, 4а.

Читайте такжеТеррорист Безлер поссорился с "ДНР" и ввел в Горловке собственную пропускную систему

В настоящее время по данному факту правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.341 ч.1 (Захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК Украины. Проводится проверка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter