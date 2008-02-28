Бондаренко о Яценюке, рейтинге Луценко и его кулуарных проблемах

Директор Института проблем управления им. Горшенина, кандидат исторических наук, политолог Кость БОНДАРЕНКО убежден, что члены Гражданского движения „Народна самооборона” видят во всем, что происходит в политике, заговоры против их лидера Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку не могут объяснить причин падения его рейтинга.

Об этом К.БОНДАРЕНКО заявил в интервью УНИАН во время пребывания в Черновцах.

По его словам, публичное выступление председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА на коллегии МВД назвали „выпадом против ЛУЦЕНКО лишь из-за того, что так хочет видеть соратник ЛУЦЕНКО Геннадий МОСКАЛЬ”.

„В данной ситуации господин МОСКАЛЬ склонен видеть какую-то спланированность акций против лидера „Народной самообороны”, не понимая, что в действительности вся проблема в том, что у ЛУЦЕНКО упал личный рейтинг и пошатнулись его позиции в окружении Президента и „Нашей Украины”. Потому они ищут любые зацепки, чтобы как-то публично объяснить, почему все это происходит”, - убежден К.БОНДАРЕНКО.

По его убеждению, Ю.ЛУЦЕНКО “начал сдавать свои позиции” сразу после парламентских выборов 2007 года, когда он, не согласовав ни с кем своего шага, поехал поздравлять с победой лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

В то же время, по словам политолога, существует давний личный конфликт между А.ЯЦЕНЮКОМ и „Народной самообороной”.

„Народная самооборона” с самого начала не поддерживала кандидатуру ЯЦЕНЮКА на должность спикера, выступая за Вячеслава КИРИЛЕНКО”, - пояснил К.БОНДАРЕНКО.