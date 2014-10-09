Европа поможет Украине оценить убытки и разработать меры по восстановлению Донбасса

Украинские специалисты совместно с европейскими будут оценивать убытки и первоочередные меры по восстановлению Донбасса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, такая договоренность была достигнута сегодня в Брюсселе на встрече вице-премьер министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана с директором Генерального директората Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи Клаусом Соренсом.

Стороны обсудили взаимодействие с ЕС в контексте противодействия военной агрессии на востоке Украины и минимизации последствий социального кризиса в регионе.

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Гройсман проинформировал Соренса о мерах, принимаемых правительством для обеспечения пострадавших и вынужденных переселенцев надлежащими условиями жизнедеятельности, медицинской и социальной поддержкой, для реконструкции объектов инфраструктуры и жилищно-коммунального фонда и пр.

Украинская сторона обратила особое внимание на многочисленные факты нарушений со стороны России норм международного права в части незаконного перемещения и содержания украинских граждан, в том числе детей, на территории РФ.

Вице-премьер-министр отметил, что достижение длительного мира на востоке Украины является ключевым приоритетом в деятельности руководства Украины. Гройсман отметил, что только соблюдение всеми сторонами мирных договоренностей будет способствовать восстановлению жизнедеятельности Донбасса.