Le Figaro: В Украине хотят «десоветизировать» военное приветствие

Чтобы уйти от российского влияния, украинская армия хочет запретить термин «товарищ». Это один из примеров, который показывает, что волна патриотизма охватила страну, пишет Пьер Авриль в своей статье, которая называется "В Украине хотят «десоветизировать» военное приветствие» во французской газете Le Figaro.

В украинской армии вскоре будут говорить не «товарищ капитан», а «пан капитан». Украинская националистическая партия «Свобода» представила законопроект «украинизации» вооруженных сил. «Сохранение советских военных рудиментов оказывает негативное влияние на патриотический дух», – написано в тексте законопроекта, и «особенно типичная советская система обращений», которая, по словам его авторов, оказывает пагубное влияние «на молодых защитников отечества».

Например, «если командир приветствует или благодарит вооруженные силы, ему отвечают «служу украинскому народу», уточняется в законопроекте. Кроме того, типичная фраза военного приветствия будет состоять из двух слов: «Слава Украине» – «Героям слава». Эти фразы использовала Армия Украинской Народной Республики, которая воевала с Красной Армией во время Второй мировой войны вместе с немецко-фашистскими войсками, под политическим руководством националистического лидера Степана Бандеры. Эти фразы до изнеможения повторяли на Майдане, во время широкомасштабных акций протеста зимой 2014 г., которые привели к свержению президента Януковича.

Усилить «патриотическое воспитание детей»

Хотя дата рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады еще не определена, эта законодательная инициатива является примером, который показывает, что волна патриотизма охватила страну, особенно после аннексии Россией Крыма и конфликта на Донбассе. После призыва премьер-министра Арсения Яценюка усилить «патриотическое воспитание детей», украинский историк опубликовал иллюстрированный алфавит, в котором каждая буква рассказывает историю, связанную с этой уже несуществующей националистической армией, получившей название «УПА».

Буква «я» относится к одному из ее старых девизов: «Мы не боимся пут Москвы. Мы не потерпим гнета России». Таким образом, армия УПА получила благосклонность нового украинского правительства. 14 октября Верховная Рада может рассмотреть еще один законопроект партии «Свобода», согласно которого члены УПА могут посмертно получить статус «борцов за независимость Украины».