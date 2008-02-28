Евросоюз понял, что Украина не просто сосед

Сопредседатель Комитета межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС Борис ТАРАСЮК отмечает, что едва ли не впервые Комитет констатировал желание Украины быть больше, чем соседом ЕС.

Об этом он заявил сегодня собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе после 10-го заседания Комитета.

“Я могу сказать, что европейская сторона поняла, что мы не воспринимаем постоянный статус так называемого соседа Европейского Союза. Что эта политика – так называемая Европейская политика соседства – она не отвечает нашему виденью будущих взаимоотношений между Украиной и ЕС. Я думаю, это впервые отмечено в этом двустороннем документе”, – сказал Б.ТАРАСЮК, комментируя результаты заседания Комитета.

Среди достижений украинской делегации сопредседатель Комитета межпарламентского сотрудничества отметил, что украинские депутаты обратили внимание своих коллег из Европарламента на необходимость начать переговоры о будущем безвизовом режиме для украинцев, а также обратились к странам - членам ЕС, которые являются соседями Украины, с призывом ускорить заключение соглашений о малом пограничном движении.

Б.ТАРАСЮК отметил, что в конкретных вопросах двустороннего сотрудничества Украина-ЕС украинская делегация работала как единый организм, несмотря на то, что в ее состав входят представители как правящей коалиции, так и оппозиции.

“За исключением некоторых выступлений, которые спровоцировали острые обмены, в целом украинская делегация работала согласованно, конструктивно”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также сообщил, что принятые сегодня рекомендации и заключительное заявление будут переданы Совету по вопросам сотрудничества Украина-ЕС, заседание которого состоится в Брюсселе 11 марта.