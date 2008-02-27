Бондаренко: раскол в НСНУ становится неизбежным

Директор Института проблем управления им. Горшенина, политолог Кость БОНДАРЕНКО убежден, что раскол в партии “Народный Союз Наша Украина” становится фактически неминуемой.

Об этом он заявил в интервью УНИАН во время пребывания в Черновцах.

„Сейчас ситуация напоминает 1999 год, когда накануне президентских выборов существовала единственная партия власти – НДП. Тогда начала создаваться параллельная структура „Социальная защита” Александра ВОЛКОВА. Он тогда заявил, что „с импотентами не хочет иметь дела”. После этого от фракции НДП начали откалываться по 30-40 человек, в результате чего во фракции осталось 16 человек. Приблизительно такая же перспектива ожидает и „Нашу Украину”, - считает К.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, сейчас „параллельно существующей НСНУ создается еще одна политическая сила с разветвленной структурой, в которой, кроме „вершины айсберга” – политической партии, в которую будут переходить политики из НСНУ, будет структура наподобие волковской „Социальной защиты” образца 1999 года – фонда, который „объединит информационный, финансовый и властный ресурс, для того, чтобы Виктора ЮЩЕНКО снова сделать Президентом”.

„Если вы слышите сейчас, что у Виктора ЮЩЕНКО нет никаких шансов, я могу напомнить, что в 1999 году тоже все говорили, что у Леонида КУЧМЫ нет никаких шансов, и где он будет брать электорат. Тогда рейтинг КУЧМЫ - в 1999 году - был 8%. Однако он победил на выборах своего оппонента. Я не удивлюсь, если на следующих выборах Виктор ЮЩЕНКО во второй тур опять выйдет с Петром СИМОНЕНКО”, - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля о выходе из НСНУ заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

19 февраля из НСНУ вышли заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, а также народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Оксана БИЛОЗИР и Василий ПЕТЕВКА.

Сегодня, 27 февраля, о выходе из рядов НСНУ заявил председатель Херсонской оборганизации партии Борис СИЛЕНКОВ.