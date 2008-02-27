Янукович объяснил, что может объединить оппозицию и коалицию

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что именно вопрос интеграции Украины в Европейский Союз может объединить оппозицию и коалицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Брюсселе во время встречи с Генеральным секретарем Совета министров ЕС, Высоким представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Во время встречи стороны много внимания уделили вопросам евроинтеграции Украины и заключения нового Усиленного соглашения Украина-ЕС. В.ЯНУКОВИЧ положительно оценил прогресс, достигнутый в переговорах относительно нового Усиленного соглашения между Украиной и ЕС на протяжении 2007 года. “В переговорном процессе мы преодолели почти пол пути. Он становится все более трудным, поскольку требует от сторон больше компромиссов”, - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос интеграции Украины в ЕС оппозиция и коалиция должны решать совместными усилиями. Вместе с тем, отметил он, внутриполитическая ситуация в Украине и, в частности, в Верховной Раде остается сложной. По его словам, хрупкое большинство в два голоса, серьезные противоречия между участниками нынешней коалиции делают невозможным осуществление серьезных реформ.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что Партия регионов, ее фракция в парламенте никогда не позволит власти проводить политику давления, кулуарных договоренностей и игнорирования оппозиции. “Наша политическая сила будет действовать исключительно в пределах правового поля, в защиту Конституции Украины, демократии, прав и свобод наших сограждан”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.