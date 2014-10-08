В Севастополе совещание по вопросам национальностей провели без украинцев

Как сообщает «Крым. Реалии», об этом заявили в департаменте информационной политики и информационных ресурсов «правительства» Севастополя.

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Главными темами совещания стали разработка предложений для внесения в Федеральную целевую программу, касающуюся этнокультурного развития народов Российской федерации на 2014-2020 годы и вопрос подготовки к проведению переписи населения в октябре 2014 года.

Согласно сообщению, в совещании приняли участие члены национальных общин города – армянской, болгарской, греческой, осетинской, еврейской, татарской, крымчацкой, караимской.

Представителей украинских национально-культурных объединений на совещании не было.

До аннексии Крыма в Севастополе действовал ряд общественных организаций, объединяющих этнических украинцев: Всеукраинское общество «Просвіта», «Конгресс украинцев Севастополя», «Союз украинок». Кроме того в городе работали украиноязычная телерадиокомпания «Бриз» и украинская программа на Севастопольском телевидении.