Ющенко с опозданием на 2 года выполнит обещание Тимошенко?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что переход на контрактную армию невозможен без нормального финансового обеспечения соответствующих программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в 1-й отдельной гвардейской танковой бригаде 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется в Черниговской области.

Президент Украины подчеркнул, что в этом году необходимо реализовать ряд программ, направленных на улучшение жизни военнослужащих, которые служат в армии по контракту. Большое внимание он уделил переоборудованию казарм, отметив, что ни один из контрактников не будет жить в казарме.

Также В.ЮЩЕНКО отметил необходимость реализации программы строительства жилья для военнослужащих. В частности, он высказался за то, чтобы уже в этом году квартиры получили военные, которые стояли в очереди до 1 января 1993 года, а также семьи, которые потеряли кормильца, инвалиды. «Мы должны все сделать, чтобы эти люди получили жилье в 2008 году», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также высказался за то, чтобы государство стимулировало военных, которые имеют возможность сами построить жилье. В частности, путем бесплатного выделения земельных участков, льготных кредитов или погашения процентов за них за счет государства.

Также Президент отметил важность улучшения денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих. «Необходимо сделать все, чтобы контрактная служба была привлекательной», - сказал он.

Среди шагов, которые необходимо осуществить в этом направлении, В.ЮЩЕНКО назвал условие, при котором военные, которые отслужили 5 лет на контрактной основе, должны претендовать на бесплатное образование в высших учебных заведениях.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что он найдет сторонников таких идей и в парламенте, и в других кругах, причастных к принятию соответствующих решений, чтобы 2009 год был последним годом призыва на срочную службу.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, во время посещения 1-й отдельной гвардейской танковой бригады Президент наградил наручными часами военнослужащих трех экипажей танков Т-64БМ “Булат”.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО лично вручил ордера на квартиры в городе Чернигове 29 бывшим военнослужащим, которые находились в очереди на отселение из военных городков в Гончаровском и Десне.