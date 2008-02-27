У Луценко видели, как окружение Ющенко договаривается с ПР о “ширке”

“Сейчас готовится почва для совсем другого переформатирования – уже есть попытки переформатирования в Верховной Раде так называемой оранжевой коалиции в широкую коалицию, и именно для этого опять-таки ведутся переговоры между частью ПР с одной стороны и частью окружения президента”. Об этом заявил народный самооборонец, член парламентской фракции НУ-НС Олесь Доний в эфире Эра-FM

Нардеп допустил, что такое переформатирование коалиции может быть “неформальным”, “то есть может быть просто другое голосование частью нашеукраинцев, коммунистов и регионалов, что может составить необходимые 226 голосов. И попытка такая уже была проведена во время недолговременного разблокирования парламента, когда голосовался закон о хозяйственных судах. Собственно тогда был именно такой формат”, - подчеркнул Доний.

”Мне кажется, что в данном случае ПР является подчиненной, то есть ее используют. Если она это осознает, или у нее какие-то предохранительные сыграют механизмы, то есть если она осознает, что в этой игре ей могут пообещать и в действительности ничего не дать, – ну, я сейчас не говорю, что Виктору Януковичу обещается сейчас должность спикера Верховной Рады, – но вопрос в том, чтобы их инкорпорировали в будущую власть, чтобы дали гарантии их бизнесу, который стоит за их спиной”, - заявил депутат.

По мнению Дония, ПР сейчас находится на распутье: “они сейчас решают, что для них более опасно – играть в игру с избранием следующего президента, или попробовать побороться за парламентскую демократию, которая защитила бы все такие крупнейшие элитные украинские группировки, имеется в виду элитные и финансово-промышленные, и элитные политические”.