Кравчук и другие ”бывшие” в УНИАН расскажут о Совете старейшин

28 февраля (четверг) 11-30

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему:” О создании Совета старейшин”. Участники: Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994 гг.); Валерий Пустовойтенко, премьер-министр Украины (1997-1999 гг.); Владимир Горбулин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны при Президенте Украины (1994-1999рр.), и.о. Секретаря СНБО при Президенте Украины (2006р.); Сергей Комисаренко, вице-премьер Украины (1990-1992 гг.), Посол Украины в Великобритании (1992-1998 гг.); Евгений Марчук, премьер-министр Украины (1995-1996 гг.); Витольд Фокин, премьер-министр Украины (1991-1992 гг.) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.