Янукович хочет новую коалицию, а не новые выборы

Во время визита в Брюссель Лидер Партии регионов Виктор Янукович дал интервью российскому телеканалу "Вести". В частности, отвечая на вопрос о возможном развитии ситуации в парламенте, Янукович отметил, что возможны два пути.

«Надо признать, что коалиция недееспособна и тогда подумать о возможности нового формата коалиции. Если не удастся создать новый формат коалиции, это приведет к досрочным выборам. Мы против досрочных выборов, – подчеркнул Виктор Янукович, – поскольку они не пойдут на пользу государству и людям», - приводит слова лидера сайт Партии регионов.