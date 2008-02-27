На ”5-м канале” в программе «Re:Акция» примут участие Степан Гавриш и Валерий Бондык

Сегодня в 19.15 на "5-м канале" в программе «Re:Акция» примут участие первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ и народный депутат от Партии регионов Валерий БОНДЫК.

Также участниками программы будут эксперты Игорь КОЛИУШКО (Центр политико-правовых реформ) и Владимир ГОРБАЧ (Институт Евро-Атлантичного сотрудничества) и четверка ведущих украинских журналистов.

Тема сегодняшней программы: “Новая Конституция или ремонт старой”.

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