Наливайченко: Активы Януковича и его окружения удастся вернуть в Украину

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко в интервью одному из телеканалов, комментируя принятие сегодня парламентом закона, позволяющего конфисковывать имущество тех, кто сотрудничает с сепаратистами.

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«Это очень хорошее решение. Оно означает, что активы Курченко, «семьи» экс-президента и экс-чиновников, имущество, счета и офисы которых найдены, - все это законодатель позволил вернуть в бюджет, а украденное и использованное, как орудие преступления, можно будет продать на аукционе, а деньги перевести также в бюджет. А зарубежные активы по решению украинских судов также будут возвращены в бюджет Украины», - отметил председатель СБУ.