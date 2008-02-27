У Балоги видели, что у Тимошенко забегали только вчера

Первый заместитель руководителя Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что погашение задолженности за газ снимет обострение отношений между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ШЛАПАК высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«По информации первого вице-премьер-министра (Александра ТУРЧИНОВА – УНИАН), все расчеты произведены, о чем он и проинформировал Президента. Правда, я не знаю, насколько это так и насколько рассчитались по 2007 году. Если это так и мы действительно рассчитались в полном объеме, то я думаю, что острота отношений с нашим российским партнером будет снята», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что «только вчера, после обеда, закрутилась государственная машина, забегали НАК «Нафтогаз Украины» и Министерство финансов после указания Президента, чтобы произвести расчеты за газ, потребленный в 2007 году по ценам, которые согласовали президенты».

Заместитель главы Секретариата также сообщил, ссылаясь на пояснения правительства, что задолженность погашена за счет средств, накопленных непосредственно на счетах НАК «Нафтогаз Украины» и частично – за счет трансфертов из бюджета.

А.ШЛАПАК напомнил, что в государственном бюджете на 2008 год предусмотрено выделение 4,3 млрд. грн. «Нафтогазу Украины» по разным статьям, в том числе по статье, предусматривающей компенсацию разницы на закупку газа и на реализацию предприятиям теплокоммунэнерго. «Я думаю, что использованы именно эти деньги», - добавил он.