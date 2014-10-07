Почти 65% украинцев видят потребность в увеличении затрат на ВСУ - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года.

Опрос также показал, что 44,7% украинцев считают, что нынешний уровень бюджетных расходов Украины на национальную оборону является низким, а 17,6% придерживаются мнения, что эти расходы являются крайне низкими.

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В то же время, около половины (49,3%) респондентов считают, что Украина должна опять приобрести статус ядерного государства (против этого выступают лишь 27,7%). За ядерный статус страны выступают большинство жителей Западного и Центрального регионов (соответственно 64,3% и 60,3%) и относительное большинство жителей Юга (39,5%). В Восточном регионе доля сторонников и противников ядерного статуса приблизительно равна (соответственно 36,8% и 39,5%), а на Донбассе преобладают противники приобретения ядерного статуса (50,3%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года. Были опрошены 2014 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.