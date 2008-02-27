Янукович сказал, чем он на самом деле занимается в Брюсселе

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ зявляет, что приехал в Брюссель не за поддержкой действий Партии регионов в парламенте

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, блокирование представителями Партии регионов работы Верховной рады является внутренним вопросом партии.

Он отметил, что сможет объяснить и аргументировать еврочиновникам позицию Партии регионов.

По словам лидера Партии регионов, он приехал в Брюссель не для того, чтобы получить поддержку.

“Мы уверены в том, что таким образом нельзя действовать власти”, - сказал лидер Партии регионов.

По его словам, он находится в Брюсселе для того, чтобы “принести пользу своему государству”.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ находится с визитом в Брюсселе, в ходе которого планирует встретиться с верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.