Самооборона: Ющенко может опять стать президентом при поддержке... донецких

Президент Украины Виктор Ющенко "имеет очень большие шансы" победить на очередных президентских выборах. Об этом сегодня на веб-конференции заявил народный депутат, член депутатской группы «Народная самооборона» Олесь Доний, сообщает сайт Самообороны со ссылкой на РБК.

Он отметил, что, поскольку в истории Украины ни один президент не баллотировался на второй срок на том же электоральном поле, изменить круг поддержки может и Ющенко. "Но чтобы это не выглядело слишком цинично, необходимо создание коалиции национального единства и поддержка всей Партии регионов. Виктор Янукович не имеет больших шансов победить на президентских выборах, и прагматичные экономические элиты Юга и Востока могут поддержать Ющенко, как более компромиссного по сравнению с Тимошенко", - добавил представитель НУ-НС.

Поскольку электорат ПР достаточно дисциплинирован, то если руководство этой политической силы решит поддержать другого кандидата, то его поддержит и большинство электората, отметил Доний. Вместе с тем он заметил, что для победы Ющенко на президентских выборах необходима также "еще одна оранжевая составляющая", которую сейчас пытается создать глава Секретариата Президента Виктор Балога.