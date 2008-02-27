Нафтогаз считает недопустимой «военную риторику» в диалоге с Газпромом

НАК «Нафтогаз Украины» выражает обеспокоенность нагнетанием представителями ОАО «Газпром» напряженности вокруг переговорного процесса по оформлению контрактов на поставки средне- и центральноазиатского газа в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

«Компания считает недопустимым перевод диалога между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в плоскость «военной риторики», говорится в сообщении.

Компания отмечает, что с 12 февраля идет рабочий процесс между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в рамках договоренностей президентов Украины и Российской Федерации, однако переговоры тормозятся из-за неконструктивной позиции представителей компании «РосУкрЭнерго» и ЗАО «УкрГаз-Энерго». Вместе с тем, НАК «Нафтогаз Украины» не делала заявлений о намерении препятствовать компании «РосУкрЭнерго» в вопросах транзита и поставок газа потребителям Западной Европы.

В то же время, при отсутствии возможности закрепления контрактами потребленных Украиной объемов газа, ОАО «Газпром» не может прибегать к каким-либо действиям по ограничению поставок газа или снижению давления в газотранспортной системе, отмечают в пресс-центре "Нафтогазе". С технической точки зрения, такие действия могут подвергнуть угрозе обеспечение бесперебойного и безаварийного транзита газа в страны Европы, сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" считают, что все спорные вопросы должны решаться в рамках отношений двух хозяйствующих субъектов.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля «Газпром» заявил, что третьего марта с 10.00 мск сократит поставки газа для потребителей Украины на 25% в случае неурегулирования накопившихся проблем.

По словам представителя «Газпрома» Сергея КУПРИЯНОВА, 14 февраля украинским коллегам был направлен полный комплект документов для изучения и подписания, но до настоящего времени официального ответа нет и документы не подписаны.

«Тем временем неоформленное потребление российского газа продолжается, на данный момент в Украине осело уже 1,9 миллиарда кубометров российского газа», - добавил С.КУПРИЯНОВ.

«Нафтогаз Украины» заявил, что по состоянию на 27 февраля компания завершила погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный на протяжении 2006-07 гг. природный газ.

Общая сумма денежных средств, перечисленных ЗАО «УкрГаз-Энерго» в счет погашения задолженности, составляет 3,87 млрд. грн. В частности, 0,52 млрд. грн. было оплачено 14 февраля 2008 года, 0,9 млрд. грн. – 19 февраля, 2,44 млрд. грн. – 26-27 февраля. По состоянию на 27 февраля 2008 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» существуют взаимные обязательства на сумму 1,37 млрд. грн.