У СБУ есть информация, что в Северодонецке опять проявится сепаратизм

Служба безопасности Украины имеет информацию, что организаторы так называемого ІІ Всеукраинского съезда депутатов всех уровней в Северодонецке намерены использовать это мероприятие по аналогии со съездом 2004 года для инспирирования сепаратистских проявлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, эта информация получена от народных депутатов, поэтому СБУ осуществляет меры по правовому реагированию и дает соответствующую оценку такого рода действиям и намерениям.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, при этом проводится опрос политических деятелей, руководителей органов местного самоуправления, активистов партийных и общественных структур и соответственно профилактическая работа с целью предостережения инициаторов проведения съезда от совершения деструктивных действий с признаками посягательств на территориальную целостность нашего государства.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Ледовом дворце Северодонецка состоится ІІ Всеукраинский съезд депутатов советов всех уровней.

По информации организаторов, на форуме предлагается обсудить пять тем: о нарушении прав местного и регионального самоуправления; о системных нарушениях прав русскоязычных граждан Украины; о фальсификациях и пересмотре исторического прошлого Украины; о внеблоковом статусе, провозглашенном при создании независимого государства Украина, и об отношении к НАТО.

Первый съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины в городе Северодонецке Луганской области состоялся 28 ноября 2004 года. На том собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины звучали призывы к нарушению суверенитета, территориальной целостности Украины, ее расколу и образованию отдельных территориальных объединений.