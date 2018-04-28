“Регионы” заделались миротворцами

В субботу в Киеве в Национальном дворце «Украина» состоялся Всеукраинский форум депутатов всех уровней от Партии регионов. На форуме, в частности, выступили Виктор Янукович, Александр Мороз, Петр Симоненко...

Янукович уже не хочет делить Украину на три сорта

Лидер Партии регионов Виктор Янукович призывает все политические силы объединить усилия во имя интересов народа и государства.

«Нам всем пора жить для Украины, и всем необходимо включаться в эту нелегкую работу. Революция и митинги закончились. Все это ушло в историю и наступило время спокойных, взвешенных и профессиональных действий», - сказал В.Янукович.

Лидер Партии регионов также призывал все политические силы забыть взаимные обиды, простить проявленное в прошлом неуважение, которое создавало препятствия для понимания и единения. «Мы все – дети Украины, мы – единственный и неделимый народ», - добавил он.

Янукович предлагает создать еще один орган народовластия

Виктор Янукович предлагает для повышения эффективности местной власти создать Конгресс регионального и местного самоуправления в Украине.

«Сейчас самое благоприятное время для создания эффективной системы народовластия. Такой конгресс должен стать консультативным органом для обеспечения взаимодействия между советами всех уровней», - сказал В.Янукович.

Лидер Партии регионов среди первоочередных задач деятельности парламентской коалиции назвал принятие ряда законопроектов для усовершенствования системы местного самоуправления.

Кроме того, он считает необходимым в ближайшее время принять законы о Президенте, о политической оппозиции, новую редакцию закона о политических партиях, закона о проведении всеукраинского референдума, а также закон о системе выборов.

По мнению В.Януковича, первоочередного внимания требует продолжение конституционной реформы. «В первую очередь речь идет о законе №3207 (об изменениях в Конституцию в части местного самоуправления), новых законах о местном самоуправлении, а также о государственных администрациях», - объяснил он.

Мороз будет добиваться ликвидации президентской вертикали в регионах

Председатель Верховной Рады Украины, лидер СПУ Александр Мороз выступает за ликвидацию дуализма на уровне местной власти.

По его словам, необходимо осуществить существенную реформу на уровне органов местного самоуправления путем принятия поправок к Конституции Украины, сформированных в законопроекте №3207. О.Мороз спрогнозировал, что принятие данного закона состоится осенью текущего года, а вступление в силу – с начала 2007 года.

Председатель ВР также отметил необходимость реформирования налоговой и бюджетной систем на местном уровне, целью чего должно стать увеличение финансовой самостоятельности органов местного самоуправления.

Мороз считает свой поступок интеллигентным Александр Мороз объясняет создание парламентской коалиции с Партией регионов неопределенной позицией «Нашей Украины» в ходе переговоров о создании демократической коалиции (в формате СПУ–БЮТ–«Наша Украина»).

«Мы стремились создать демократическую коалицию с выходом на широкую коалицию, но я видел, что одна из сторон хотела той широкой коалиции, чтобы попутно расправиться со своими партнерами. А затем еще виновными сделать социалистов», - сказал он.

О.Мороз подчеркнул, что СПУ взяла на себя роль консолидирующей звена «и прекратила интригу, тянувшуюся на протяжении двух месяцев». «Прекратили в правовом отношении безукоризненно и, откровенно говоря, интеллигентно», - сказал он.

Председатель ВР поблагодарил за мужественный шаг одного из лидеров Партии регионов Николая Азарова, который вместе с ним 6 июля баллотировался на должность спикера.

Как сообщал УНИАН, 7 июля была создана новая, Антикризисная коалиция, в состав которой вошли Партия регионов, Социалистическая и Коммунистическая партии Украины.

Раньше соглашение о создании Коалиции демократических сил подписывали БЮТ, "Наша Украина" и СПУ.

Симоненко руководствуется принципом преданности России и Беларуси

Лидер КПУ Петр Симоненко призывает участников новой, Антикризисной коалиции отказаться от узкопартийных интересов при формировании правительства и руководствоваться понятиями профессионализма, самоотверженности и преданности.

«Давайте сегодня, формируя Кабинет Министров и предлагая кадровые назначения на местах, исходить не из политической принадлежности, а из понятий профессионализма, самоотверженности и преданности», - сказал П.Симоненко.

По его словам, первоочередными заданиями нового правительства станет преодоление экономического коллапса, отход от политики интеграции в НАТО, а также возобновление дружеских отношений с Россией и Беларусью.

Комментируя факт входа КПУ в коалицию, лидер этой партии отметил, что к такому шагу коммунистов побуждал кризис системы государственной власти, провалы в социальной политике, а также «погрязание в дележе портфелей «помаранчевой» команды».

Кушнарев констатировал завершение “оранжевого сумашествия” и озвучил желание видеть премьером Януковича

Всеукраинский форум депутатов всех уровней от Партии регионов принял резолюцию, в которой призывал Президента Украины Виктора Ющенко «подняться над своими политическими симпатиями и антипатиями и действовать как глава государства - принять кандидатуру Виктора Януковича для утверждения его премьер-министром».

Этот призыв озвучил на форуме представитель Партии регионов Евгений Кушнарев.

В резолюции также констатируется, что в результате активной деятельности Партии регионов и ее союзников в Верховной Раде удалось преодолеть парламентский кризис, избрать председателя Верховной Рады и приступить к созданию широкой коалиции.

По мнению депутатов от Партии регионов, первоочередной задачей должно стать недопущение конфронтации в государстве, объединение усилий большинства и оппозиции в советах всех уровней для выведения Украины из кризиса и повышения уровня жизни народа.

Депутаты от Партии регионов поддержали инициативу своего лидера В.Януковича о создании Конгресса регионального и местного самоуправления Украины как высшего представительского добровольного объединения органов местной власти с консультативно-совещательными функциями.

«Оранжевое сумашествие-2 не состоялось. Двухгодичный марафон по трудоустройству Пети и Юли закончился», - резюмировал Є.Кушнарьов.