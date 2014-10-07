Украинцы поздравляют Путина с днем рождения, намекая на неизбежность судеб диктаторов

Посетители сайта могут поздравить Владимира Путина и оставить свой комментарий. По мнению авторов проекта, если соберется 10 000 поздравлений, это будет последний год правления Путина.

В частности, в тексте поздравления российскому главе государства говорится:

“Все империи умирают. Однако, все они умирают по-разному. Одни распадаются долго и относительно мирно. Другие - быстро и кроваво. Все тирании погибают. Однако, все они погибают также по-разному. Одни диктаторы уходят, как Иди Амин из Уганды и Мобуту Сесе Секо из Конго. Другие умирают, иногда болезненно, как Муссолини или Каддафи. Так какую судьбу Вы выберете себе?”

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