Януковичу ”за державу обидно”

Лидер Партии регионов, экс-премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его правительство не оставляло долгов перед Россией за поставленный газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Брюсселе.

«Любые голословные обвинения являются ничем иным как попытками снять с себя ответственность», - сказал он, комментируя заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что задолженность за газ осталась нынешнему Кабмину в наследство от правительства В.ЯНУКОВИЧА.

Экс-премьер-министр подчеркнул, что все данные по расчетам за газ есть в открытом доступе, в частности, их можно увидеть на сайте Счетной палаты Украины.

«Правительство ЯНУКОВИЧА ничего не задолжало России. На отчетный период времени был такой естественный долг, который нужно было оплатить 20 декабря 2007 года. Но это был текущий долг», - сказал он.

Экс-премьер отметил, что поскольку правительство Ю.ТИМОШЕНКО своевременно не подписало соглашение о поставках газа, то теперь владелец этого газа может выставлять любые условия по оплате за уже потребленный Украиной газ.

«Мы сами себя подставили - за счет несогласованности между ветвями власти, за счет непрофессионального подхода, как это было в 2005 году, в 2006 году, и это повтор, но еще в худшем случае. Как говорят по-русски «за державу обидно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что газовый вопрос является “очень чувствительным” и “играться” с ним могут лишь безответственные люди.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» официально признал наличие долга перед СП «УкрГаз-Энерго» в размере свыше 5,28 млрд. грн.

Сегодня, 27 февраля, в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что «Нафтогаз» завершил погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный в течение 2006-2007 гг. природный газ.