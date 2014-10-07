Рада расширила границу Попаснянского района Луганской области

Верховная Рада своим постановлением изменила границы Перевальского и Попаснянского районов Луганской области.

За постановление №5116 проголосовали 236 народных депутатов. Читайте такжеПорошенко призвал Раду рассмотреть вопрос об изменении границ районов Луганщины Автор проектов постановлений – глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Постановлением предусматривается увеличить территорию Попаснянского района на 14174,00 га земель. В частности Попаснянскому району будут подчинены поселок городского типа Чернухино, поселки Круглик и Миус, города Горское и Золотое, поселки городского типа Нижнее, Тошковка и Новотошковское Перевальского района. Таким образом общая площадь Перевальского района сокращена до 72255 га, Попаснянского района - увеличена до 146649 га.

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