Рада расширила границу Попаснянского района Луганской области
13:46, 07 октября 2014Политика
1 0
Верховная Рада своим постановлением изменила границы Перевальского и Попаснянского районов Луганской области.
Рада изменила границы двух районов Луганской области / фото УНИАН
За постановление №5116 проголосовали 236 народных депутатов.
Читайте такжеПорошенко призвал Раду рассмотреть вопрос об изменении границ районов Луганщины
Автор проектов постановлений – глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.
Постановлением предусматривается увеличить территорию Попаснянского района на 14174,00 га земель. В частности Попаснянскому району будут подчинены поселок городского типа Чернухино, поселки Круглик и Миус, города Горское и Золотое, поселки городского типа Нижнее, Тошковка и Новотошковское Перевальского района.
Депутаты изменили территориальное устройство части Луганщины
Таким образом общая площадь Перевальского района сокращена до 72255 га, Попаснянского района - увеличена до 146649 га.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter