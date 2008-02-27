Ющенко не собирается выставлять депутатов за дверь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не хочет распускать парламент, даже если он не сможет собраться на пленарные заседания на протяжении 30 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Черниговской области.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не готов подписать указ о роспуске Верховной Рады.

«Я бы не хотел видеть украинский парламент, который снова стоит за закрытыми дверями», - сказал Президент, отметив, что противостояние в парламенте является искусственным, и в нем заинтересованы несколько человек, которые остались без власти.

Он надеется, что уже через 4-5 дней парламент начнет работать.

В то же время, по словам главы государства, существуют конституционные механизмы реагирования на бездеятельность ВР.

В.ЮЩЕНКО считает, что досрочные парламентские выборы не изменят политическую ситуацию, и поэтому стороны должны найти в себе мужество и сесть за стол переговоров.

Как сообщал УНИАН, в парламенте продолжается политический кризис, причиной которого представители оппозиции называют подписание председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ вместе с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО письма к руководству НАТО с просьбой рассмотреть возможность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе. Представители всех политических сил не исключают возможности роспуска ВР и проведения досрочных парламентских выборов в случае, если работу парламента не удастся разблокировать.