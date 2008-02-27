Черномырдин похвастал самым лучшим достижением - внуком Виктором

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН надеется, что на выборах Президента России в Украине проголосует не менее 22 тысяч граждан РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на брифинге в Киеве.

Посол подчеркнул, что на прошлых российских парламентских выборах в Украине проголосовало около 22 тыс. граждан России. «Мы ожидаем, что на президентских будет не меньше», - сказал он.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, в Украине открыто 5 основных участков для голосования в пределах консульского округа – в Киеве, Львове, Одессе, Симферополе и Харькове.

Кроме того, 2 марта граждане России смогут голосовать в местах проведения выездного голосования в 15-ти городах Украины – Чернигове, Черкассах, Запорожье, Луганске, Донецке, Николаеве, Херсоне, Кировограде, Евпатории, Керчи, Джанкое, Ровно, Мукачево, Трускавце, Черновцах.

Вместе с тем, В.ЧЕРНОМЫРДИН надеется, что после выборов отношения между Украиной и Россией улучшатся.

Он отметил, что в 2007 году товарооборот между Украиной и Россией составил более 33 млрд. долларов и, в частности, украинский экспорт возрос почти на 60%. По его словам, потенциальные возможности товарооборота между Украиной и РФ составляют, «как минимум, 50 млрд. долларов».

В.ЧЕРНОМЫРДИН также подчеркнул, что во время президентства Владимира ПУТИНА в РФ благосостояние граждан страны улучшилось, и произошли «достаточно существенные улучшения по всем показателям».

На вопрос журналистов, улучшилось ли его благосостояние за эти годы, В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «Хорошо улучшилось - внук родился – Виктором назвали, и это самое лучшее достижение».

В.ЧЕРНОМЫРДИН пожелал Украине стабилизации политической ситуации и эффективной работы парламента.