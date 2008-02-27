Янукович сказал, какой вопрос ходит по парламенту

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о возможности разблокирования работы Верховной Рады, если первым вопросом будет рассмотрено письмо Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА к руководству НАТО с просьбой о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Брюсселе.

«Как только будет рассмотрен вопрос относительно вступления Украины в НАТО в парламенте, это автоматически снимает вопрос блокирования ВР, если не возникнут новые», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно того, какие новые вопросы могут не способствовать разблокированию работы парламента, В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что таким может быть вопрос об ответственности руководителей государства за обращение к НАТО.

«Сегодня вопрос, который, как говорят, ходит по парламенту, – это вопрос ответственности руководителей», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что лидеры Украины не имели права брать на себя ответственность без согласия парламента, обращаясь к руководству НАТО с просьбой о присоединении к ПДЧ.

Говоря о своем личном отношении к членству Украины в НАТО, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо строить новую европейскую систему безопасности.

«Сегодня понятно одно – ни одна страна мира не может строить единолично свою политику безопасности. Безусловно, политика безопасности может быть лишь коллективной», - сказал лидер Партии регионов.

По его словам, на сегодня Украина имеет декларацию о внеблоковом статусе, который означает, что в случае, если Украина хочет присоединиться к любому блоку безопасности, нужно проводить референдум.