В Киеве и Москве почтят память Анны Политковской

7 октября исполняется восемь лет со дня ее смерти, за это время российское следствие так и не установило имена заказчиков резонансного преступления, сообщает Радио Свобода.

Активисты Amnesty International в Украине проведут в столичном кинотеатре «Жовтень» показ фильма «Письмо к Анне» режиссера Эрика Бергкраута. Зрители также смогут присоединиться к акции солидарности с погибшей журналисткой.

В Москве состоится акция «Цветы для Анны» - в редакцию «Новой газеты», где работала Политковская, правозащитники принесут букет, составленный из бумажных цветов. Основой для этих цветов будут страницы тех средств информации, которые выразили готовность участвовать в акции.

Читайте такжеДело Политковской: Подсудимые получили сроки от 12 лет до пожизненного, заказчика не нашлиМероприятия состоятся в рамках «Международной недели акций», которая длится с 6 до 12 октября и посвящена поддержке независимых представителей гражданского общества России.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома в Москве 7 октября 2006 года.