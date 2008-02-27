Организаторы Северодонецка-2 не хотят потесниться ради БЮТ

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Виктор Тихонов заявил, что организаторов второго Северодонецкого съезда депутатов всех уровней беспокоит возможность провокаций во время проведения мероприятия, передает Луганск.proUA.

«Мы боимся провокаций. Ведь первоначально собирались проводить съезд 23 февраля. Но на это день назначили съезды еще 13 националистических правых организаций и БЮТ в этом же городе и в одном здании. Хотя разрешение получили только мы. Есть официальный договор. С 9 до 18 часов это здание наше. Мы сейчас приводим его в порядок», - отметил Виктор Тихонов.

По его мнению, тот факт, что после переноса даты проведения съезда на 1 марта ни одна из этих 13 партий 23 февраля не провела ни одной встречи в Северодонецке, говорит о том, что они собирались заниматься провокациями. «И раскрыли свои позиции. Особенно, когда в «Украинской правде» опубликовали статью «Быть ли Северодонецку-3», где автор четко сказал, что если СБУ не пересажает и не уничтожит зачинщиков этого съезда, то они сами смогут разгромить съезд и тех, кто будет там присутствовать. Конечно, мы этого не хотим, и поэтому работаем с правоохранительными органами. Просим их, чтобы они не допустили кровопролития. И мы будем делать все для того, чтобы этого не было», - отметил нардеп.

По его словам, в Северодонецке будет усиленная охрана. «Ведь уже были попытки бросать учебные гранаты. Поэтому помещение, где пройдет съезд, будет проверено на наличие взрывчатки. Будет выставлена охрана за двое суток. Будет охраняться как спецподразделениями, так и общественными организациями. Кроме того, Луценко пообещал сделать все, чтобы обеспечить мирное прохождение всех съездов, которые будут в Северодонецке. Дай Бог, чтобы так было», - подчеркнул Виктор Тихонов.

Сайт Партии регионов