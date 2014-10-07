За выходные в донецком аэропорту погибли 427 боевиков - «Азов»

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель полка особого назначения «Азов» Андрей Дзындзя.

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«У террористов в Донецке началась паника. В морге насчитали 427 террористов, которых привезли из аэропорта, и это только за выходные дни. Бойцы Моторолы, раненые лежат в больнице, говорят, что их сливают и сегодня будет их последний бой. Также бойцы рассказывают, что их командир предал, оставил в аэропорту, а сам убежал раздавать автографы в честь 6 месяцев ДНР», - написал Дзындзя.